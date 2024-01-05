В ДНР учредят медаль за освобождение Марьинки

В Донецкой народной республике (ДНР) внесли закон об учреждении медали «за освобождение Марьинки». Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин на международной выставке-фестивале «Россия» в Москве, передает РИА Новости.

«Считаю, что будет абсолютно справедливым, чтобы все ребята, которые имеют отношение к освобождению этого города, были награждены», — сказал он.

До этого британский полковник в отставке Ричард Кемп заявлял, что отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Марьинки является еще одним ударом по международной поддержке Киева. Он выражал мнение, что международная поддержка Украины может ослабеть уже несколько месяцев, «а впереди будет еще хуже».

26 декабря главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подтвердил захват города Марьинка российской армией.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия смогла окончательно взять под контроль Марьинку, за город много месяцев шли бои. Это первый подобный успех российской армии с момента взятия Бахмута (Артемовска) в мае 2023 года. Марьинка находится примерно в 5 км от Донецка, ВСУ превратили ее в крепость с многокилометровой системой окопов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.