В США раскрыли, что войдет в первую партию военной помощи Украине в 2024 году

В первую партию военной помощи Украине в 2024 году США включат системы ПВО. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Приоритет будет отдан средствам ПВО. ПВО будет занимать верхнюю строчку в этом списке», — заявил чиновник.

До этого он заявил, что военная помощь США Киеву будет приостановлена до выделения средств конгрессом.

Тем временем в Госдепе пообещали, что США продолжат финансировать военные нужды Украины. Но, по словам главы пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, это не значит, что объем соответствующих расходов останется на прежнем уровне.

В свою очередь, глава МИД Украины отмечал , что у Украины нет «плана Б» на случай сокращения помощи Запада.

А в Минобороны РФ рассказали, что с начала специальной военной операции (СВО) Украина получила помощь от 54 стран мира в объеме $203 млрд.

Ранее командующий ВСУ Сергей Наев заявил, что боезапас мобильных сил ПВО Украины близок к истощению.