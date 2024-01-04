Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Липецкой области обезвредили беспилотник ВСУ

В Липецкой области системы РЭБ обезвредили беспилотник ВСУ

close
100%
Пресс-служба Совета Федерации РФ

В Липецкой области обезвредили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, украинский дрон был обнаружен в Липецком районе. С помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) его удалось обезвредить. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Артамонов напомнил жителям области о мобильном приложении «Радар», с его помощью каждый может сообщить о подозрительном беспилотном летательном аппарате (БПЛА). Информация оперативно поступит в силовые структуры и позволит незамедлительно принять меры.

До этого ВСУ провели одну из самых массированных атак на Севастополь. О ее последствиях рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

В Минобороны сообщали, что дежурные средства противовоздушной обороны России сбили 10 украинских управляемых ракет над Крымским полуостровом. В городе полтора часа действовала воздушная тревога.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами