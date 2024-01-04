В Липецкой области обезвредили беспилотник ВСУ

В Липецкой области обезвредили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, украинский дрон был обнаружен в Липецком районе. С помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) его удалось обезвредить. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Артамонов напомнил жителям области о мобильном приложении «Радар», с его помощью каждый может сообщить о подозрительном беспилотном летательном аппарате (БПЛА). Информация оперативно поступит в силовые структуры и позволит незамедлительно принять меры.

До этого ВСУ провели одну из самых массированных атак на Севастополь. О ее последствиях рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

В Минобороны сообщали, что дежурные средства противовоздушной обороны России сбили 10 украинских управляемых ракет над Крымским полуостровом. В городе полтора часа действовала воздушная тревога.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.