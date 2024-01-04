МО РФ обезвредит три найденные в Белгородской области боеприпаса

Взрывотехники Министерства обороны РФ решили обезвредить три найденные в Белгородской области снаряда. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Снаряды были обнаружены 3 января на улице Красноармейской в Белгороде и в микрорайоне «Улитка» Белгородского района на полигоне.

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Сообщается, что военные уже начали вывоз снарядов, для чего часть улиц на их пути была временно перекрыта, а вокруг выставлены патрули. Население в месте обнаружения боеприпасов было эвакуировано до завершения вывоза техники.

До этого рэпер Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) объявил сбор в помощь жителям Белгорода.

Он опубликовал пост с реквизитами межрегиональной общественной организации помощи тяжелобольным детям «Святое Белогорье против детского рака» и пояснил, что в назначении платежа нужно написать: «Помощь мирным белгородцам». К своему посту Алексеев приложил стихотворение против СВО.

30 декабря центр Белгорода подвергся ракетному обстрелу. Удар был нанесен двумя ракетами с кассетными боеприпасами и из РСЗО чешского производства. Повреждения в результате ударов ВСУ получили исключительно гражданские объекты. В результате пострадали 110 человек.

Ранее ВСУ за сутки обстреляли Белгород из «Ольхи» и повредили 40 объектов.