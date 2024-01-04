Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский Су-34 уничтожил пункт управления ВСУ

Минобороны РФ: российский Су-34 авиабомбой уничтожил пункт управления ВСУ

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 при помощи авиабомбы уничтожил пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлении Сватово — Кременная. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.

По информации министерства, перед вылетом экипажу самолета предоставили координаты расположения командного пункта противника. Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С осуществило взлет с аэродрома базирования. После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования, а разведка доложила об успешном поражении цели, отметили в военном ведомстве.

Там уточнили, что экипаж Су-34 выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Этот модуль позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Ранее экипажи Су-25 ВКС Российской Федерации поразили опорные пункты и живую силу ВСУ на Донецком направлении.

До этого сообщалось, что средства ПВО России сбили вертолет Ми-24 Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами