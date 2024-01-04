Российский Су-34 уничтожил пункт управления ВСУ

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 при помощи авиабомбы уничтожил пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлении Сватово — Кременная. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.

По информации министерства, перед вылетом экипажу самолета предоставили координаты расположения командного пункта противника. Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С осуществило взлет с аэродрома базирования. После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования, а разведка доложила об успешном поражении цели, отметили в военном ведомстве.

Там уточнили, что экипаж Су-34 выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Этот модуль позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения противовоздушной обороны (ПВО) противника.

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