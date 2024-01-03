Появились кадры возвращения российских солдат из плена

Минобороны РФ показало видео возвращения на Родину 248 российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Российских солдат удалось вызволить из плена при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, участие этой страны носило гуманитарный характер.

В министерстве обратили внимание, что освобожденных военнослужащих доставят самолетами Военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях ведомства.

В конце декабря 2023 года МО РФ показало штурм позиций ВСУ на Купянском направлении. На кадрах видно, как российские военные под прикрытием боевых машин пехоты и танков выбивают противника с опорных пунктов в зоне спецоперации.

До этого Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения самолета Путина истребителями Су-35С, которые несли ракеты Р-73 и Р-77 класса «воздух-воздух».

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.