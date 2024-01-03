Российские бойцы ударили по пунктам иностранных наемников в Харькове

Вооруженные силы (ВС) России поразили в Харькове пункты дислокации иностранных наемников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Удар нанесли ракетчики и артиллеристы, также применили беспилотники.

«<…> В течение суток поражены: <…> пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования «Харьковщина» в городе Харькове», — уточнили в сообщении.

Кроме того, противник лишился ангара с авиационными боеприпасами, радиолокационной станции СТ-68.

В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки также удалось ликвидировать 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 134 районах.

Накануне стало известно, что ВСУ потеряли более 115 военных на Купянском направлении за сутки. Еще в списке потерь противника три танка, девять автомобилей, артиллерийская система М777 американского производства и гаубица Д-30.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.