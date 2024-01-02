Силы быстрого реагирования Судана заявили о готовности к переговорам с армией

Силы быстрого реагирования Судана заявили о готовности к прекращению огня и переговорам с армией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на декларацию суданского формирования.

В документе также указано, что силы быстрого реагирования согласились отпустить на свободу 451 пленного. Они также разрешили открыть гуманитарные коридоры в подконтрольных им районах в Судане для гуманитарной помощи.

Согласно декларации, силы быстрого реагирования совместно с гражданскими объединениями Судана создадут нацкомитет по защите населения в пострадавших от боевых действий районах.

Ранее суданских дипломатов объявили персонами нон грата в Чаде.