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Над Белгородской областью уничтожены восемь украинских ракет

МО: ПВО уничтожила еще восемь украинских ракет «Ольха» над Белгородской областью

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Shutterstock

Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале, что российские войска уничтожили восемь ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

Согласно сообщению ведомства, около 14:30 мск была пресечена очередная попытка украинской армии совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха».

«Дежурными средствами ПВО восемь ракет были уничтожены над Белгородской областью», — указали в Минобороны.

Около 13 и 14 часов 2 января над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. В первый раз удалось сбить четыре воздушные цели, во второй раз — пять.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во вторник в Белгороде пострадали два человека.

1 января Гладков заявлял, что после атаки на Белгород со стороны Украины 30 декабря нужно восстановить около 3,7 тыс. квадратных метров жилья.

Ранее российские войска сбили 46 беспилотников ВСУ за сутки.

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Обстрелы Белгородской области
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