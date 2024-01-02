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Очевидцы сообщили о новых взрывах в Киеве

ТАСС: очевидцы заявили о не менее шести новых взрывах в Киеве

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Reuters

Не менее шести сильных взрывов произошли в Киеве утром 2 января. Об этом сообщили очевидцы, передает ТАСС.

По их словам, сначала произошли четыре сильных взрыва, а после еще не менее двух. Один из очевидцев уточнил, что взрывы раздались в Святошинском районе и на Оболони.

Кроме того, в некоторых районах пропало электричество, предположительно, из-за попадания в подстанцию.

2 января на всей территории Украины, в том числе и в столице страны, объявили воздушную тревогу.

Сообщения о взрывах в украинской столице стали поступать с вечера 1 января. По словам мэр Киева Виталия Кличко, после одного из взрывов 2 января в Деснянском районе горел обломок беспилотного летательного аппарата на открытой местности. В Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка. Взрыв также произошел в районе Оболонь.

Также в украинской столице пропало электричество и водоснабжение. Компания ДТЭК сообщила, что частично нет света в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах украинской столицы. Энергетики пообещали вернуть электричество, когда позволит ситуация с безопасностью. Взрывы стали причиной пожаров.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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