Украинские солдаты массово отказываются от выполнения боевых задач. Об этом, ссылаясь на перехваченные радиопереговоры раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

По словам одного из украинских военных, отказ выполнять боевые задачи носит не единичный характер, а является массовой акцией сразу пяти подразделений ВСУ. Кроме того, водители отказались подвозить на передовую подкрепление и питание. Та же группа военнослужащих, которая все же отправилась на боевое задание, понесла тяжелые потери, а следующая группа не захотела выполнить приказ командования.

Другой военный заявил, что всех легкораненых украинских солдат командиры очень быстро возвращают на боевые позиции. Поэтому они не могут получить в полном объеме необходимое им лечение.

Ранее полковник в отставке Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что Россия создает над Украиной мощную группировку спутников, которая позволит осуществить перехват всех западных ракетных комплексов, имеющихся у Киева.

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