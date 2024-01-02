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Экс-офицер СБУ заявил, что с помощью спутников Россия перехватит все ракеты ВСУ

Полковник СБУ Стариков заявил, что РФ с помощью спутников перехватит ракеты ВСУ

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«Газета.Ru»

Полковник в отставке Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что Россия создает над Украиной мощную группировку спутников, которая позволит осуществить перехват всех западных ракетных комплексов, имеющихся у Киева. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Да это так».

По словам Старикова, Россия запустила большое количество разведывательных спутников. В том числе, засекающих пуск ракеты по факелу ее работающего двигателя. Поэтому Москва сможет с высокой эффективностью перехватывать ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus западного производства, состоящих на вооружении украинской армии.

Стариков считает, что задачу на запуск спутников-шпионов, предназначенных для борьбы с западными ракетными системами, якобы поставил лично президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Канада поставила Украине дополнительные системы NASAMS. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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