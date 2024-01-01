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Российские войска сбили 46 беспилотников ВСУ за сутки

МО: ВС РФ сбили 46 беспилотников ВСУ, перехватили снаряды РСЗО HIMARS и «Ураган»

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Минобороны РФ сообщило, что российские военные за сутки сбили 46 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских войск.

В оборонном ведомстве указали, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинские беспилотники в районе населенных пунктов Граково Харьковской области, Залиман в Луганской народной республике (ЛНР), Новоселовское, Волноваха и Новомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР) и Васильевка Херсонской области.

Согласно сообщению МО РФ, за прошедшие сутки российские средства ПВО также перехватили 16 реактивных систем залпового огня HIMARS и сбили шесть реактивных снарядов РСЗО «Ураган».

До этого Минобороны сообщало, что российские войска нанесли поражение предприятию по производству беспилотных летательных аппаратов неподалеку от города Чугуев в Харьковской области Украины.

Сообщалось также, что украинский беспилотник был сбит над территорией Брянской области.

13 декабря МО РФ объявляло о трех сбитых украинских дронах в Ростовской области.

В ночь на 29 декабря российские системы противовоздушной обороны смогли уничтожить беспилотник ВСУ в небе над Курской областью.

Ранее российские войска уничтожили две пусковые установки HIMARS в зоне СВО.

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