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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

«Страна.ua»: в Киевской области произошли взрывы

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Shutterstock

В Киевской области произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Киевской области», — говорится в сообщении.

При этом в Киевской областной администрации заявили о работе ПВО.

31 декабря Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас», где базировались иностранные наемники.

Также ВС РФ нанесли удар по объекту украинской разведки в Хмельницкой области.

В воскресенье сообщалось о взрывах в Одессе, а также в Кривом Роге.

31 декабря на Украине несколько раз объявлялась воздушная тревога. В последний раз сирены звучали на большей части территории страны.

Ранее в Минобороны рассказали об ответе на обстрел Белгорода.

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