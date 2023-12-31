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Минобороны назвало количество потерянной техники ВСУ с начала СВО

МО РФ: ВСУ с начала СВО потеряли 10272 БПЛА, 264 самолета и 263 вертолета

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РИА Новости

Министерство обороны Российской Федерации (ВС РФ) опубликовало информацию о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала СВО.

Отмечается, что всего украинская армия потеряла 564 самолета, 263 вертолета, 10272 беспилотных летательных аппарата, 445 зенитных ракетных комплексов, 14412 танков и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7578 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16905 единиц специальной военной автомобильной техники.

31 декабря сообщалось, что российская армия нанесла поражение ВСУ на Красно-Лиманском направлении.

В этот же день на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й и 115-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районе Синьковки в Харьковской области.

До этого ВСУ потеряли до 25 бойцов и три автомобиля на Херсонском направлении.

Ранее экс-разведчик Скотт Риттер сказал о последствиях удара по Белгороду для Украины.

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