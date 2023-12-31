Российская армия ликвидировала представителей Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимавших участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде. Об этом заявили в Минобороны России.

«Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые принимали непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде», — отметили в российском оборонном ведомстве.

До этого начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявлял, что в минувшие сутки армия Российской Федерации сорвала семь попыток ротации украинских войск на Южно-Донецком направлении.

31 декабря Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.