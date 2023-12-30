Воздушная тревога слышна в 10 регионах Украины

В десяти регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что сирена звучит в Черниговской, Сумской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях. Также тревогу объявили в подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР.

До этого сообщалось, что воздушная тревога объявлена в шести областях Украины.

30 декабря сообщалось, что российские войска наносят ракетные удары по Харькову.

Американский наемник Мэттью Вандайк рассказывал, что Вооруженные силы Российской Федерации атакуют большим количеством беспилотников и артиллерии в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее российские военные уничтожили украинскую пусковую установку «Ольха».