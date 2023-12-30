Российские войска ведут обстрел из Белгорода

Российские войска «работают» в Белгороде, они ведут обстрел в сторону Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде громко — работают Вооруженные силы Российской Федерации на ту сторону», — написал Гладков.

Другие подробности не приводятся.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода и другие районы города. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с атакой. Оно начнется 31 декабря в полночь по московскому времени, или 30 декабря в 16:00 по нью-йоркскому.

По данным российского Минобороны, Вооруженные силы Украины нанесли удары по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.