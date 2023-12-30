В ВСУ заявили, что Киев не может спрогнозировать удары России

Российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, поэтому Киев не может их спрогнозировать. Об этом в интервью YouTube-каналу «Прямой» заявил спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

«Это не школа, где юношеские разборки», — сказал он.

По словам представителя Воздушных сил Украины, РФ не делает «ответку» за что-то. Он указал, что российские ракеты и беспилотники направлены на цель, на уничтожение объектов — военных и инфраструктурных. Россия стремится добиться своих целей: уничтожить украинскую инфраструктуру и ВСУ, заявил Игнат.

Он также отметил, что не знает, как ответить на вопрос «чего ждать дальше», так как стратегические удары РФ не привязаны к каким-то специальным датам или событиям.

Накануне Игнат заявил, что украинским войскам за все время специальной военной операции (СВО) РФ не удалось сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22.

29 декабря Украина подверглась массированному удару. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждает, что страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотников. Юрий Игнат заявил, что «столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели». В Минобороны РФ подчеркнули, что целями удара были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы и места размещения военных.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.