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На Украине заявили о ракетных ударах по «военным объектам» в Белгороде

РБК-Украина: силы обороны нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде

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Силы безопасности и обороны Украины нанесли ракетный удар якобы по «военным объектам» в Белгороде. Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.

Источник назвал сегодняшнюю атаку на Белгород «совместным мероприятием». По его словам, это произошло в ответ на российские обстрелы украинских городов.

Он также заявил, что «мероприятия продолжаются».

До этого МЧС на фоне обстрелов Белгорода попросило жителей покинуть дома и переместиться в укрытия. В городе была объявлена воздушная тревога.

30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число поврежденных объектов после обстрела со стороны украинских войск возросло до 61. Кроме того, есть пострадавшие среди мирного населения.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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Обстрелы Белгородской области
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