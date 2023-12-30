Двое детей погибли в результате обстрела центра Белгорода со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор заявил, что в результате обстрела погибли двое детей, есть пострадавшие. Он отметил, что ВСУ попали в жилой сектор, а также пообещал рассказать подробности позже.

30 декабря Гладков сообщил, что украинские военные за прошедшие сутки обстреляли Белгородскую область более 90 раз.

В этот же день губернатор заявил об уничтожении нескольких воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

28 декабря сообщалось, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал село Мокрая Орловка в Грайворонском районе Белгородской области.

До этого в МЧС рассказали, что в Белгороде на заводе лакокрасочных материалов «Квил» произошел пожар.

Ранее ВСУ обстреляли поселок и животноводческую ферму в Белгородской области.