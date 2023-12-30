Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Двое детей погибли в результате обстрела центра Белгорода со стороны ВСУ

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор заявил, что в результате обстрела погибли двое детей, есть пострадавшие. Он отметил, что ВСУ попали в жилой сектор, а также пообещал рассказать подробности позже.

30 декабря Гладков сообщил, что украинские военные за прошедшие сутки обстреляли Белгородскую область более 90 раз.

В этот же день губернатор заявил об уничтожении нескольких воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

28 декабря сообщалось, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал село Мокрая Орловка в Грайворонском районе Белгородской области.

До этого в МЧС рассказали, что в Белгороде на заводе лакокрасочных материалов «Квил» произошел пожар.

Ранее ВСУ обстреляли поселок и животноводческую ферму в Белгородской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами