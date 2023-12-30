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Российские силы уничтожили украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря

МО РФ: в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины

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Вадим Савицкий/Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

В северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер Военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале, что

«30 декабря около 10:00 мск в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.

25 декабря сообщалось, что противолодочный самолет-амфибия Бе-12 при поиске в Черном море украинских безэкипажных катеров выполнил учебное бомбометание по морской цели.

В этот же день сообщалось, что российские военные уничтожили один из последних украинских малых бронированных артиллерийских катеров «Гюрза-М». Инцидент произошел около Очакова в акватории Березанского лимана. Стало известно, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» обнаружил и атаковал украинский катер.

Ранее военный эксперт назвал цели российских морских дронов в зоне СВО.

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