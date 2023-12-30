На Украине рассказали, что облегчает ВС РФ уничтожение объектов ВПК страны

На украинских объектах военно-промышленного комплекса «много предателей», что облегчает российским силам их отслеживание с последующим уничтожением имущества. Такое мнение высказал украинский эксперт по дронам Сергей Бескрестнов, сообщает издание «Страна.ua».

По его словам, сотрудники предприятий «сливают, где, что, куда отправляется».

«На одном производственном предприятии был уничтожен ангар с готовой продукцией, очень большой ущерб понесли. Когда начали контрики (украинская контрразведка. – Ред.) разбираться, оказалось, что дедушка, который там был главным инженером (…) сообщил, когда надо было это сделать [нанести удар]», — заявил Бескрестнов.

29 декабря Украина подверглась массированному воздушному удару. По утверждению главкома ВСУ Валерия Залужного, страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотников.

Сообщалось, что Россия выпустила ракеты по месту производства ракет и дронов ВСУ.

В тот же день военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что удары по Украине стали ответом за атаку на БДК «Новочеркасск».

Ранее Россия предупредила Запад о плохих новостях с Украины в ближайшее время.