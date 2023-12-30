США продадут Израилю снаряды на сотни миллионов долларов

Государственный департамент США одобрил продажу Израилю артиллерийских снарядов на $147,5 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Речь идет о 155 мм осколочно-фугасных снарядах M107.

«Госсекретарь пришел к заключению и предоставил Конгрессу детальное подтверждение наличия чрезвычайных обстоятельств, требующих немедленной продажи правительству Израиля перечисленных товаров военного назначения и услуг в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов <…>», — заявили в Пентагоне.

До этого директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов связал динамику поставок западной военной помощи Украине с успехами и неудачами ВСУ на фронте.

По словам Кнутова, в 2024 году помощь Украине от США будет отражать их относительно «нейтральную» позицию, то есть будут представлять собой «расходные материалы в виде патронов, снарядов и ракет».

Ранее стали известны сроки поставок истребителей F-16 на Украину.