Россиянин оказался в колонии за попытку вступить в ВСУ

Белгородский областной суд признал 20-летнего жителя Твери виновным в попытке госизмены (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК) за попытку вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и назначил ему четыре года лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу местного управления ФСБ России.

Молодой человек намеревался перейти на сторону ВСУ и принять участие в составе запрещенного в России вооруженного формирования. Отмечается, что он разрабатывал маршрут для перехода на украинскую сторону.

Кроме того, сообщается, что он намеревался совершить поджог военкомата в одном из городов центральной России.

В ведомстве не назвали имя осужденного. Приговор вступил в законную силу.

28 декабря сообщалось, что суд приговорил двух мужчин на Урале к 6 и 18 годам колонии за попытку поджога военкоматов в Екатеринбурге и Новоуральске. До этого Краснодарский суд приговорил к 12 годам колонии жителя Ростовской области, который передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о кубанском аэродроме и расположенной на нем технике.

Ранее Залужный объявил об изменении стратегии ВСУ в 2024 году.