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Эксперт назвал важный фактор динамики поставок военной помощи Киеву в новом году

Глава Музея войск ПВО Кнутов: ход поставок помощи Киеву зависит от успехов ВСУ

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Alex Brandon/AP

Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов связал динамику поставок западной военной помощи Украине с успехами и неудачами ВСУ на фронте. Его слова приводит «Лента.ру».

«Когда мы сможем взять под контроль или хотя бы окружить Авдеевку, начать зачистку, двигаться к Угледару и Купянску, это уже целый ряд европейских стран НАТО насторожит. Также это приведет к тому, что характер помощи изменится», — заявил он.

По словам Кнутова, в 2024 году помощь Украине от США будет отражать их относительно «нейтральную» позицию, то есть будут представлять собой «расходные материалы в виде патронов, снарядов и ракет».

«Американцам сейчас нужна победоносная война. В данном случае предвыборный конфликт между Израилем и палестинцами гораздо престижнее и выгоднее. <..> Если мы говорим о европейских странах, европейцы попытаются сейчас какое-то время оказывать помощь Украине», — заявил он.

До этого премьер-министр Марк Рютте заявил, что Нидерланды подготовят 18 истребителей F-16 для поставки Украине.

Ранее стали известны сроки поставок истребителей F-16 на Украину.

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