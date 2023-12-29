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В КНР назначили нового министра обороны

Xinhua: командующий ВМС Китая Дун Цзюнь возглавил Минобороны

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ВМС КНР

Парламент Китая проголосовал за назначение Дун Цзюня на должность министра обороны. Об этом сообщило агентство Xinhua.

«После голосования собрание приняло решение <...> назначить Дун Цзюня министром обороны», — уточнили в сообщении.

Новый глава Минобороны — главнокомандующий ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Адмирал занимал этот пост с 2021 года.

Главу китайского министерства обороны, члена государственного совета Ли Шанфу отстранили от обеих должностей 24 октября.

Осенью китайский парламент снял с постов трех министров. Отмечается, что министр финансов Китая Лю Кунь и министр науки и технологий Ван Чжиган работали в правительстве с марта 2018 года. Этой весной их полномочия были продлены еще на пять лет. При этом глава министерства обороны Китая Ли Шанфу проработал на своей должности семь месяцев.

Ранее у Тайваня зафиксировали рекордное количество китайских военных самолетов.

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