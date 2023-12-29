Президент Польши созвал совещание из-за неопознанного объекта с Украины

Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством страны из-за нарушения воздушного пространства со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на канцелярию главы государства.

Как заявили в канцелярии, встреча пройдет в пятницу, 29 декабря, в Бюро национальной безопасности Польши. Она начнется в 13:00 (15:00 мск). В совещании примут участие министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, начальник Генерального штаба Веслав Кукула, оперативный командующий вооруженными силами Мачей Клиш.

До этого агентство Reuters со ссылкой на оперативное командование польской армии сообщило, что неопознанный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны границы с Украиной.

По информации оперативного командования ВС Польши, объект был замечен утром 29 декабря. С момента пересечения границы до исчезновения сигнала он наблюдался радарами польских систем противовоздушной обороны (ПВО).

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