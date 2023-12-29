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ВСУ обстреляли приграничный район Курской области

Старовойт: ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный Глушковский район. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В поселке Теткино 6 прилетов, один из них в дом. Еще два дома пострадали от осколков. Повреждена линия электропередачи. Электрики приступят к ремонтным работам, как только это будет безопасно», — поделился Старовойт.

Он добавил, что под минометный обстрел попал поселок Краснооктябрьский.

До этого Старовойт сообщал, что ВСУ атаковали три населенных пункта в Курской области. По словам Старовойта, в Теткино без электроснабжения осталась часть домов. Это связано с повреждением линии электропередачи.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что село Сопычи было обстреляно со стороны Украины.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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