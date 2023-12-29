Неизвестный летательный объект вошел в воздушное пространство Польши

Неопознанный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны границы с Украиной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оперативное командование польской армии.

Уточняется, что объект был замечен утром 29 декабря. С момента пересечения границы до исчезновения сигнала он наблюдался радарами польских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Как указали в армии Польши, оперативный командующий вооруженными силами мобилизовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства в соответствии с действующим порядком.

27 декабря премьер Польши Дональд Туск заявлял, что польское правительство приближается к снятию дальнобойщиками блокады нескольких пограничных переходов с Украиной.

В ноябре губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что власти Украины готовят военную провокацию в отношении Польши на случай критического снижения поддержки со стороны государств Запада.

Ранее в Польше спрогнозировали проблемы для Украины из-за нового оружия РФ.