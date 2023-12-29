Почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Почти на всей территории Украины, в том числе в Киеве, объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сигналы тревоги не звучат лишь в Николаевской, Одесской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Кроме того, тревога объявлена на подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о не менее чем шести взрывах, произошедших в городе.

В ночь на 29 декабря, согласно официальному источнику оповещения населения, первые сирены прозвучали в Сумской и Харьковской областях. В 23:36 по московскому времени сирены тревоги зазвучали в Николаевской области, а через пять минут, в 23:41, в Одесской области.

По имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.