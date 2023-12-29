Воздушная тревога объявлена в четырех украинских областях

Зона воздушной тревоги распространилась на Ровненскую, Харьковскую, Хмельницкую и Черновицкую области Украины. Об этом свидетельствуют данные национального ресурса по оповещению населения.

Согласно информации онлайн-ресурса, до этого сирены тревоги прозвучали в Винницкой, Житомирской и Черкасской областях республики. По данным министерства цифровой трансформации Украины, перед этим воздушную тревогу объявляли в Киеве, Кировоградской и Днепропетровской областях страны.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее тревогу объявили в международном аэропорту Астаны из-за шутки мужчины.