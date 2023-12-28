В Верховной раде Украины выступили против силовых методов мобилизации

Силовые методы мобилизации на Украине могут привести к демотивации граждан. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Таким образом депутат прокомментировал новый законопроект о призыве на военную службу. Как он отметил, в соответствующем документе прописаны репрессивные способы набора людей в армию.

«В обществе, в парламенте и в комитете Рады сложилась неоднозначная реакция на новый законопроект о мобилизации. Поэтому остается много вопросов к некоторым пунктам. Лично я не согласен с тем, что акцент должен быть сделан на репрессивных методах мобилизации», — подчеркнул Чернев.

Он добавил, что власти обязаны предоставить гражданам всю возможную информацию о заступлении на военную службу. В то же время законодатель назвал недопустимыми ситуации, при которых военные и сотрудники правоохранительных органов заламывают прохожим руки и тут же увозят в комиссариаты.

Как сказал депутат, рекрутинг в армию должен преобладать над мобилизацией. Украинскому руководству стоит наладить диалог с людьми и мотивировать их на оборону страны, уточнил Чернев.

В конце он отметил, что первое чтение законопроекта о призыве на военную службу может состояться в январе 2024 года. Тем не менее, по словам парламентария, рассмотрение документа может затянуться.

Ранее на Украине пообещали доработать вызвавший споры законопроект о мобилизации.