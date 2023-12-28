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Власти сообщили об обстреле поселка Суземки в Брянской области со стороны ВСУ

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли Суземки в Брянской области

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Inna Varenytsia/Reuters

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об обстреле населенного пункта Суземки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более 15 снарядов по гражданским объектам в поселке.

«Частично повреждены 11 жилых домовладений, административное здание, одна хозяйственная постройка полностью уничтожена. Частично повреждены несколько автомобилей, нарушено энергоснабжение», — написал Богомаз.

Он добавил, что была ранена местная жительница. Ее доставили в районную больницу и оказали всю необходимую помощь.

Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам, обследование населенного пункта продолжается.

До этого Богомаз сообщал, что житель села Зерново Суземского района Брянской области получил ранение во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее он сообщал, что по мирным объектам в Зерново выпущено более 30 снарядов.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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