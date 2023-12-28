Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол Японии оценил возможность применения передаваемых США ракет на Украине

Посол Японии Муто: передаваемые США ракеты не будут использоваться на Украине

close
100%
Global Look Press

Снаряды для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые Япония намерена передать США, не будут использоваться в зоне украинского конфликта. Об этом заявил посол Токио в Москве Акира Муто, передает РИА Новости.

Глава дипломатической миссии 28 декабря встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко. При этом одной из ключевых тем обсуждения стали планы Японии начать поставки ракет в США.

«Муто заявил, что решение о передаче ракет было принято исключительно ради безопасности Японии, мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, и что использование ракет не предусмотрено на Украине», — говорится в заявлении посольства Токио в российской столице.

Кроме того, дипломат указал на стремление его страны продолжить создавать благоприятные условия для развития отношений с Москвой. В то же время представитель Токио выразил беспокойство из-за возможных поставок ракет для комплексов Patriot на Украину без ведома японского правительства, уточняется в заявлении.

26 декабря телеканал NHK сообщил, что в начале следующего года Япония и США начнут консультации по вопросу передачи американским войскам зенитных управляемых ракет для ЗРК Patriot. По информации журналистов, главным образом речь идет о снарядах PAC-2.

Ранее в МИД РФ осудили решение японских властей передать США ракеты для комплексов Patriot.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами