Расходы Минобороны Великобритании на выплату компенсаций сотрудникам, которые столкнулись с домогательствами на рабочем месте, выросли за 2023 год. Такие данные приводит газета The Times.

«Выплаты за буллинг, домогательства и дискриминацию в Министерстве обороны выросли более чем в два раза», — уточнили в публикации.

Среди военнослужащих с 2020 года было рассмотрено 298 жалоб на буллинг, 111 — на дискриминацию и 46 — на домогательства.

Аналитики издания обратили внимание, что средний размер компенсации также повысился до £235 тыс. ($300 тыс.), хотя еще два года назад он был на уровне £100 тыс. ($128 тыс.).

В начале декабря стало известно, что армия Британии столкнулась с дефицитом бюджета. По оценкам оборонного ведомства королевства, это самая большая нехватка в ежегодных 10-летних прогнозах с момента их первой публикации в 2012 году.

Ранее в Британии обвинили ЕС в попытке втянуть страну в конфликт с Россией.