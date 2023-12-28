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Медведев раскрыл число принятых по контракту в ВС России

Медведев: с 1 января на службу по контракту приняли полмиллиона человек

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Полмиллиона человек было принято на службу по контракту в вооруженные силы Российской Федерации с 1 января 2023 года. Об этом РИА Новости заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«С 1 января 2023 года на службу по контракту в Вооруженные силы России принято полмиллиона человек», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности переговоров в 2024 году по Украине на фоне истощения запасов и подталкивания Киева коллективным Западом к переговорам.

Накануне министерство обороны впервые с начала специальной военной операции назвало число контрактников. В российской армии по контракту служат более 640 тыс. человек.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что около 1,5 тыс. российских мужчин ежедневно подписывают контракт с министерством обороны России и этот поток не уменьшается.

Ранее Путин заявил, что Украина практически все получает от Запада.

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