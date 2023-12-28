Стало известно об отправке Украине военного груза из Румынии на гражданских авто

Авиабаза НАТО в Румынии «Михаил Когэлничану» регулярно принимает военные поставки для Вооруженных сил Украины, до украинской территории грузы перевозят гражданскими фурами с европейскими номерами. Об этом в интервью РИА Новости заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, машины следуют через населенные пункты Галац, Рени и заходят в Одесскую область в город Измаил. Предположительно, перевозятся как боеприпасы, так и вооружения с техникой.

57-я авиабаза Военно-воздушных сил Румынии «Михаил Когэлничану» расположена недалеко от черноморского города Констанцы, на территории одноименного международного аэропорта.

В начале декабря премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в ходе встречи с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном заявил, что его страна может сыграть ключевую роль в ходе восстановления Украины после завершения боевых действий. По его словам, Бухарест обладает достаточным количеством «козырей» для участия в соответствующей работе.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.