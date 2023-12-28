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Экс-советник Кучмы: в лесах Украины появились выступающие против мобилизации партизаны

Экс-советник Кучмы Соскин заявил о появлении в лесах Украины партизан-анархистов

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Олег Соскин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что новый законопроект о мобилизации и военной службе привел к появлению в украинских лесах партизан-анархистов, не желающих идти на фронт. Об этом эксперт рассказал в своем YouTube-канале.

По словам Соскина, скрывающиеся в лесах партизаны-анархисты представляют из себя интересное явление, которое будет развиваться. Эксперт назвал таких партизан мужчинами, которые принимают решение жить по конституции страны, а не подчиняться власти узурпаторов.

Соскин считает, что речь идет уже о внутренних столкновениях между теми, кто готов отправиться на фронт, и теми, кто считает это антиконституционным.

Эксперт выразил мнение, что все слова про украинский патриотизм утратили свое значение из-за того, что у армии уже нет достаточного количества оружия, но власти страны все равно намерено отправляют людей на уничтожение. Соскин обратил внимание на недовольство людей тем, что вместо отмены военного положения и объявления перемирия из-за нехватки вооружений власти, тем не менее, хотят отправить на фронт еще полмиллиона человек, лишив их при этом всех гражданских прав.

Эксперт отметил, что уже сейчас на Украине появляются регионы, которые смогут защитить права и свободы людей и конституции Украины от «антиконституционной власти президента Владимира Зеленского и так называемых «слуг народа». Соскин подчеркнул, что эти регионы не дадут возможности захватить себя, и поэтому никакой мобилизации там уже не будет.

Ранее опрос показал, что менее половины украинцев верят в то, что события в стране идут в верном направлении.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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