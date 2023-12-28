Украинский депутат обратила внимание на странную деталь на фото с Залужным

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая опубликовала фото с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, обратив внимание на его ручку, стоимость которой она оценила в 24 тыс. гривен (почти 60 тысяч рублей). Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что цена ручки равна приблизительно «36 месяцам выплат раненому, выведенному за штат».

До этого Безуглая заявила, что на Украине внесли корректировки в законопроект о мобилизации с учетом критики главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного.

По ее информации, проект будет предоставлять право на отсрочку, на освобождение от воинской службы родителям трех и более детей, инвалидам 1-й и 2-й групп, опекунам недееспособного человека с инвалидностью 1-й и 2-й групп, беременным женщинам и женщинам, находящимся в декрете, а также гражданам, чьи близкие исчезли без вести во время «антитеррористической операции» в 2014 году и специальной военной операции (СВО) России на территории Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.