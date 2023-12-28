Главком ВСУ получил научную степень

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный успешно защитил свою диссертацию по праву и получил степень доктора философии. Об этом сообщает издание «Громадське».

Согласно информации Национального агентства Украины по обеспечению качества высшего образования, защита диссертации состоялась в Одесской юридической академии.

Тема работы не разглашается, так как является государственной тайной в области обороны, государственной безопасности и правопорядка Украины. Однако ключевые слова указывают на то, что диссертация связана с военной дисциплиной и дисциплинарными проступками и взысканиями.

Защита состоялась 16 декабря. Необходимо отметить, что Залужный не первый украинский силовик, который решил написать диссертацию.

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