Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) сорвал штурм российских позиций на Донецком направлении, по ошибке бросив гранату в сослуживцев. Об этом сообщается в Telegram-канале «НгП раZVедка».

В материале указано, что целью украинских войск стал «Зеленый» террикон. При этом к высоте попыталась подобраться штурмовая группа, состоявшая из 7-8 солдат.

Однако военнослужащим ВСУ не удалось выполнить задание из-за оплошности товарища. В какой-то момент один из украинских бойцов, шедший последним, решил бросить гранату.

Авторы публикации не исключили, что таким образом солдат хотел поддержать шедших впереди сослуживцев. Но мужчина не рассчитал траекторию броска, в результате чего граната попала в окоп с тремя украинскими штурмовиками.

Заметив взрывное устройство, бойцы ВСУ начали разбегаться в стороны в попытке избежать опасности. Тем не менее на появившихся в сети кадрах видно, что взрывом зацепило всех троих украинских военнослужащих.

В итоге члены штурмовой группы решили отступить, при этом в тот момент их уже заметили артиллеристы Вооруженных сил РФ. Российские солдаты открыли огонь, из-за чего ранения получили пять бойцов ВСУ.

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