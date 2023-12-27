В «Ростехе» назвали лучший в мире танк

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал российский основной танк Т-90М «Прорыв» лучшим выпускаемым серийно и стоящим на вооружении танком в мире. Об этом он заявил РИА Новости.

По его словам, сейчас в основном новые и модернизированные Т-90 задействованы в зоне специальной военной операции на Украине. Вместе с этим на поле боя можно увидеть глубоко модернизированные Т-72 и Т-80, отметил Чемезов. Он заявил, что машины отлично справляются с боевыми задачами.

«Тот же «Прорыв» на сегодня лучший танк из серийно производящихся и состоящих на вооружении армий мира. Он превосходит многие западные образцы, это признают и западные эксперты», — заключил глава «Ростеха».

Танки Т-90М «Прорыв» высоко ценят российские военнослужащие за увеличенную бронезащиту, мобильность и совершенство прицельного комплекса. Машина оснащена новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровым орудием — пусковой установкой управляемых ракет и высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем с различными прицелами.

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