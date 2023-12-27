Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Ростехе» назвали лучший в мире танк

Чемезов назвал российский танк Т-90М «Прорыв» лучшим в мире

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал российский основной танк Т-90М «Прорыв» лучшим выпускаемым серийно и стоящим на вооружении танком в мире. Об этом он заявил РИА Новости.

По его словам, сейчас в основном новые и модернизированные Т-90 задействованы в зоне специальной военной операции на Украине. Вместе с этим на поле боя можно увидеть глубоко модернизированные Т-72 и Т-80, отметил Чемезов. Он заявил, что машины отлично справляются с боевыми задачами.

«Тот же «Прорыв» на сегодня лучший танк из серийно производящихся и состоящих на вооружении армий мира. Он превосходит многие западные образцы, это признают и западные эксперты», — заключил глава «Ростеха».

Танки Т-90М «Прорыв» высоко ценят российские военнослужащие за увеличенную бронезащиту, мобильность и совершенство прицельного комплекса. Машина оснащена новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровым орудием — пусковой установкой управляемых ракет и высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем с различными прицелами.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами