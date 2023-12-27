Партия истребителей Су-57 для Минобороны проходит окончательную сборку

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что партия истребителей Су-57, которая будет поставлена Минобороны РФ в 2024 году, уже находится на стадии окончательной сборки. Об этом сообщает РИА Новости.

«В цехе окончательной сборки уже идет работа над боевыми машинами, которые будут переданы ВКС России в 2024 году», — заявил он.

По словам Чемезова, число истребителей пятого поколения, которые поступают в войска каждый год увеличивается почти в два раза.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что истребители успешно прошли все необходимые заводские испытания.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь накануне заявлял, что Гособоронзаказ на поставку Воздушно-космическим силам (ВКС) России истребителей пятого поколения Су-57 в текущем году вырос в два раза, он полностью выполнен. Он добавил, что министерство обороны РФ получило все заказанные самолеты, при этом на следующий год «заказ еще больше».

Ранее в России модернизировали истребители МиГ-31.