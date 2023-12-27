Мэр Горловки рассказал о повреждениях в городе в результате обстрела

Здания двух общежитий колледжа получили повреждения в результате обстрела центра Горловки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«Повреждены два общежития по улицам Горького и Баранова в результате вчерашнего обстрела Центрально-Городского района Горловки с позиций украинских карателей», — отметил он.

25 декабря сообщалось, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли город Горловка в Донецкой народной республике (ДНР).

24 декабря представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские военные выпустили 13 снарядов калибром 155 мм по Донецку и Горловке.

На месте обстрела Горловки в Донецкой народной республике были обнаружены фрагменты ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Ранее в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали пять сотрудников МЧС РФ.