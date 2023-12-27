Стало известно, когда в зоне СВО появится гаубица «Коалиция»

Новейшая российская гаубица «Коалиция» должна скоро появиться в зоне спецоперации, что обеспечит существенное преимущество по дальности над гаубицами, переданными Западом Украине. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РИА Новости.

«Думаю, она скоро там появится, так как гаубицы подобного класса нужны, чтобы обеспечить преимущество над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы», — сказал Чемезов, отметив, что «Коалиция» имеет значительное преимущество над гаубицами НАТО.

По словам главы корпорации, гаубица успешно прошла испытания, и ее серийное производство уже началось.

«Первая опытно-промышленная партия поставляется в конце декабря 2023 года», — подчеркнул глава «Ростеха».

До этого «Ростех» сообщил, что новая российская гаубица «Коалиция-СВ» прошла госиспытания технических характеристик.

Военный эксперт Андрей Кошкин отметил, что артиллерийская установка «Коалиция-СВ» является на данный момент лучшей в мире по своим характеристикам.

Ранее сообщалось, что у польских гаубиц, переданных ВСУ, обнаружились проблемы с шасси, башнями и стволами.