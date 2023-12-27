В России создали новый дрон-камикадзе «Суперкам»

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил в интервью РИА Новости, что в России создали новый беспилотник «Суперкам».

«На текущей момент в контуре «Ростеха» создается еще один беспилотный летательный аппарат серии «Суперкам», — сказал он.

По словам Чемезов, этот дрон есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. В настоящее время дрон-камикадзе «Суперкам» проходит испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики, заявил он.

Как указал глава госкорпорации, одна из особенностей новых БПЛА — высокая степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), то есть эти дроны сложно подавить.

Ранее начальник службы авиации и противовоздушной обороны (ПВО) третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Самовар заявил, что российские военнослужащие в зоне специальной военной операции (СВО) использует многочисленные продвинутые дроны, с ними все труднее бороться.

До этого стало известно, что Минобороны России получило первую партию новейших ударных беспилотных летательных аппаратов «Куб» производства концерна «Калашников».

Ранее на Украине сравнили отечественные и российские дроны.