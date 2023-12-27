Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России создали новый дрон-камикадзе «Суперкам»

Глава «Ростеха» Чемезов: в России создали новый дрон-камикадзе «Суперкам»

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил в интервью РИА Новости, что в России создали новый беспилотник «Суперкам».

«На текущей момент в контуре «Ростеха» создается еще один беспилотный летательный аппарат серии «Суперкам», — сказал он.

По словам Чемезов, этот дрон есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. В настоящее время дрон-камикадзе «Суперкам» проходит испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики, заявил он.

Как указал глава госкорпорации, одна из особенностей новых БПЛА — высокая степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), то есть эти дроны сложно подавить.

Ранее начальник службы авиации и противовоздушной обороны (ПВО) третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Самовар заявил, что российские военнослужащие в зоне специальной военной операции (СВО) использует многочисленные продвинутые дроны, с ними все труднее бороться.

До этого стало известно, что Минобороны России получило первую партию новейших ударных беспилотных летательных аппаратов «Куб» производства концерна «Калашников».

Ранее на Украине сравнили отечественные и российские дроны.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами