Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Сербии предположили, что ждет Украину в случае отказа от мира

«Политика»: Украина может лишиться Одессы, Киева и западных территорий

close
100%
Wikimedia Commons

Украина может потерять Одессу, Харьковскую область и часть западных территорий. Об этом пишет сербская газета «Политика».

По мнению автора статьи, взятие Одессы и Харьковской области больше не призрачная идея, а стратегическая необходимость.

«То же самое и с Киевом, которому угрожают окружение и блокада, пока сами украинцы не решат свергнуть нынешнюю власть и принять мир. Не умерились и амбиции Польши (как и Венгрии) к возвращению своих исторических территорий», — сказано в материале.

26 декабря экс-заместитель командующего Европейским командованием ВС США, генерал-лейтенант Стивен Твитти допустил, что итог конфликта на Украине может склониться в пользу России.

В начале декабря американский экс-разведчик рассказал, чем закончится конфликт на Украине. По словам офицера морской пехоты США в отставке Скотта Риттера, военные действия на Украине завершатся взятием российской армией Одессы для обеспечения безопасности Крыма и Севастополя. Эксперт также добавил, что после разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Россия будет стремиться к полному политическому краху Киева.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ предупредил о риске Украины лишиться западных территорий.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами