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Индия пообещала найти виновных в атаке БПЛА на торговые суда

Министр Сингх: Индия найдет ответственных за атаку БПЛА на торговые суда

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Depositphotos

Индия серьезно относятся к атакам на торговые суда в Красном и Аравийском морях и намерена найти и привлечь к ответу тех, кто стоит за атаками на два судна с индийским экипажем в этих регионах. Об этом сообщил глава министерства обороны республики Раджнатх Сингх, выступая на официальном мероприятии в военном порту в Мумбаи, передает ТАСС.

«Индийское правительство серьезно относится к недавней атаке с использованием беспилотника на MV Chem Pluto в Аравийском море и нападению на MV Sai Baba в Красном море. Усилено патрулирование в море. Кто бы ни стоял за этими атаками, мы найдем их даже на морском дне и привлечем к строгой ответственности», — сказал Сингх.

По мнению министра, напряженность на международных морских маршрутах, от которых зависит Индия, связана с растущей экономической мощью страны. Он считает, что успехи Индии «преисполнили некоторые силы завистью и ненавистью».

До этого беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал судно у берегов Индии, в результате чего произошел взрыв и начался пожар. Об этом сообщалось на сайте Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.

Ранее в США назвали виновника атак хуситов в Красном море.

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