Зеленский обратился к российским летчикам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый российский летчик должен сделать для себя четкий выбор, участвовать ли дальше в конфликте или нет, ведь украинская система противовоздушной обороны (ПВО) будет становиться только сильнее. Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, в вечер перед Рождеством украинские военные сбили около 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и несколько ракет.

«Каждый российский летчик должен сделать для себя четкий выбор, участвовать ли дальше в этой войне. Наша ПВО будет становиться только сильнее. Тем более, когда мы получим дополнительные системы, о которых уже договорено, и F-16», — заявил Зеленский.

Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в будущем не исключил переговоров между Владимиром Зеленским и премьером Венгрии Виктором Орбаном. По его словам, Киев «подготовит этот визит и будут работать команды».

До этого премьер Венгрии Орбан заявил, что ответственность за ухудшение венгерско-украинских отношений несет Киев.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.