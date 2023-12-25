Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский обратился к российским летчикам

Зеленский предупредил российских летчиков об улучшении украинских систем ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый российский летчик должен сделать для себя четкий выбор, участвовать ли дальше в конфликте или нет, ведь украинская система противовоздушной обороны (ПВО) будет становиться только сильнее. Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, в вечер перед Рождеством украинские военные сбили около 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и несколько ракет.

«Каждый российский летчик должен сделать для себя четкий выбор, участвовать ли дальше в этой войне. Наша ПВО будет становиться только сильнее. Тем более, когда мы получим дополнительные системы, о которых уже договорено, и F-16», — заявил Зеленский.

Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в будущем не исключил переговоров между Владимиром Зеленским и премьером Венгрии Виктором Орбаном. По его словам, Киев «подготовит этот визит и будут работать команды».

До этого премьер Венгрии Орбан заявил, что ответственность за ухудшение венгерско-украинских отношений несет Киев.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами